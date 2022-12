Engagement in Mönchengladbach Freiwilligenzentrum vermittelt seit 25 Jahren Ehrenamtler

Christof Wellens, erster Vorsitzender des Caritasverbandes betontedie wichtige Funktion, die das Ehrenamt in der Gesellschaft habe und wie erfüllend ein freiwilliges Engagement sein könne. Der Geschäftsführer des Caritasverbandes, Frank Polixa, zeigte den Gästen die rote Karte. Mit ihr wirbt der Verband um Ehrenamtler. In 25 Jahren, so erläuterte Polixa, hat das Freiwilligenzentrum 5800 Menschen rund um das bürgerschaftliche Engagement beraten und fast 2650 Frauen und Männer in eine freiwillige Tätigkeit vermittelt. Dafür arbeitet es mit 90 Organisationen zusammen. Der Caritasverband bringe, so Polixa, jährlich 70.000 Euro aus Eigenmitteln auf. „Das ist sehr gut angelegtes Geld, das vielen Menschen in der Stadt zugutekommt. Ohne das Freiwilligenzentrum und ohne die zahlreichen ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürger wäre das soziale Leben in Mönchengladbach um einiges ärmer.“