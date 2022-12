Niederlage gegen Waldenrath-Straeten Wegberg verpasst den Mutmacher vor der Winterpause

Die Partie stand anschließend auf des Messers berühmter Schneide. Jürgen Hülsenbusch wechselte Yannik Kohl (68.) und Christoph Timmermanns (75.) ein, um noch einmal alles zu versuchen. Dieser Plan wurde allerdings schnell im Keim erstickt. Niklas Nyhsen bereitete in der 77. Minute das Tor zum 3:1 für die Gäste vor, Torjäger Tim Scheuvens vollendete. Dabei blieb es anschließend bis zu Abpfiff, denn auch die späte Einwechslung von Elias Ramächers brachte den Hausherren nichts mehr ein. Damit ist die Ausgangslage für beide in der Rückrunde deutlich: Für den SC Wegberg steht ein langer Weg zum Klassenerhalt an, während der SV Waldenrath/Straeten in ruhigem Fahrwasser im oberen Mittelfeld unterwegs ist.