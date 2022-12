Sorge vor Verschleppung So verstecken Ukrainer Waisenkinder vor russischen Besatzern

Einige Ausnahmen gibt es. Im Juli hätten die Russen 15 Kinder von der Front erst in sein Reha-Zentrum gebracht und dann weiter nach Russland, sagt Wolodymyr Sahaidak. Mit Hilfe von Freiwilligen sei es ihm gelungen, die Kinder ausfindig zu machen und nach Georgien zu holen. Mehr will Sahaidak über die Aktion nicht verraten, um die Mädchen und Jungen nicht zu gefährden. Voraussichtlich würden sie in den kommenden Wochen in die Ukraine zurückkehren, sagt er.