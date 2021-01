Betrieb startet am 1. Februar : Impfzentrum Erkelenz – Terminvergabe ab 25. Januar

Das Impfzentrum an der Brüsseler Allee 5 in Erkelenz wird am Montag, 1. Februar, den Betrieb aufnehmen. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenzer Land Der Kreis Heinsberg bereitet sich auf den Impfstart vor. Es gibt vier neue Corona-Tote. Das Hermann-Josef-Krankenhaus Erkelenz stellt sich auf neue Mutation ein.

Das Impfzentrum in Erkelenz (Brüsseler Allee 5) nimmt am Montag, 1. Februar, den Betrieb auf. Das teilt der Kreis Heinsberg mit. Am kommenden Montag, 18. Januar, wird der Kreis Heinsberg die ersten berechtigten Einwohner des Kreises Heinsberg zwecks Terminvergabe im Impfzentrum anschreiben. Rund 18.000 Briefe werden im Verlauf der kommenden Woche an berechtigte Personen zugestellt, die bis Ende Januar 80 Jahre alt werden. Datenstand der Personen und Adressen ist nach Angaben der Kreisverwaltung die erste Kalenderwoche.

346 Menschen sind in den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg aktuell positiv auf das Coronavirus getestet, 140 in Hückelhoven, 87 in Erkelenz, 77 in Wegberg und 42 in Wassenberg. Seit dem 25. Februar gibt es 7261 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Heinsberg (Stand: 15. Januar, 9 Uhr). Aktuell gelten 763 Personen als noch nicht genesen.