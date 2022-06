Angebot des Oberbergischen Kreises : Impfzentrum Gummersbach ist Anlaufstelle für Ukrainer

Die Einladungen des Oberbergischen Kreises zu Registrierung und Untersuchung nehmen die ukrainischen Flüchtlinge gut an. Foto: OBK

Oberberg Der Oberbergischer Kreis registriert und untersucht ukrainische Flüchtlinge. In der Kreisstadt können auch direkt Impflücken geschlossen werden.

Der Oberbergische Kreis übernimmt weitere Aufgaben bei der Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine, wobei die Ausländerbehörde und das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung zusammen und gewissermaßen „unter einem Dach“ arbeiten, wie Sprecher Philipp Ising mitteilt: „Das Impfzentrum in Gummersbach ist jetzt zentrale Anlaufstelle für die Registrierung und Untersuchung der geflüchteten Menschen.“ Nachdem die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen zurückgegangen ist, nutzt der Kreis nun die vorhandenen Kapazitäten und Strukturen. „Der Oberbergische Kreis leistet damit rasch und unkompliziert wichtige Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine“, betont Landrat Jochen Hagt.

Die Ausländerbehörde hatte im Mai Flüchtlinge aus der Ukraine mit einem Einladungsschreiben in deutscher und ukrainischer Sprache aufgefordert, sich registrieren zu lassen. Dazu hatte der Kreis zum 7. Juni im Einkaufszentrum Bergischer Hof in Gummersbach (neben der Impfstelle) die zentrale Registrierungsstelle eingerichtet. 80 Prozent der Angeschriebenen sind der Einladung bislang gefolgt. „Damit haben wir bereits eine sehr gute Quote erreicht“, sagt Hagt. Die Abläufe hätten sich recht schnell eingespielt, und das Angebot von ursprünglich 20 fixierten Terminen bis einschließlich 10. August konnte mittlerweile auf 33 erhöht werden.