Erkelenzer Land : Ein weiterer Corona-Todesfall in Hückelhoven

Proben für einen PCR-Test werden von einem medizinischen Mitarbeiter im Corona-Testzentrum verpackt. Foto: dpa/Sina Schuldt

Erkelenzer Land (hec) 336 Menschen sind aktuell (Stand: 11. Januar, 9 Uhr) in den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg positiv auf das Coronavirus getestet, 92 in Erkelenz, 112 in Hückelhoven, 41 in Wassenberg und 91 in Wegberg.

Aus Hückelhoven wird ein weiterer Corona-Toter gemeldet. Das geht aus den Zahlen des Gesundheitsamtes hervor. Im gesamten Kreis Heinsberg gibt es seit dem 25. Februar 6896 bestätigte Corona-Fälle. Aktuell gelten 678 Personen als noch nicht genesen. Die Zahl der Verstorbenen liegt im Kreis Heinsberg bei 204. Die sich daraus ergebende 7-Tage-Inzidenz beträgt 142,8 pro 100.000 Einwohner. Abweichend von diesem Wert, ohne die Berücksichtigung positiver Schnelltests, die in der Kreis-Statistik enthalten sind, meldet das Landeszentrum Gesundheit (LZG) eine maßgebliche 7-Tage-Inzidenz von 111,5 pro 100.000 Einwohner.