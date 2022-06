Corona-Lage im Kreis Mettmann : Knapp 5000 Menschen mit Corona infiziert

Kreis Mettmann Vier Corona-Patienten sind gestorben, die Gesamtzahl der Infizierten hat abgenommen. Unser Überblick über die aktuellen Zahlen aus dem Kreis Mettmann.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann 4830 Infizierte erfasst, 109 weniger als vor einer Woche, jedoch 2015 mehr als vor zwei Wochen. Davon leben in Erkrath 504, in Haan 402, in Heiligenhaus 203, in Hilden 680, in Langenfeld 605, in Mettmann 397, in Monheim 448, in Ratingen 734, in Velbert 632 und in Wülfrath 225.