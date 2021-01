Corona-Statistik im Erkelenzer Land : Corona im Erkelenzer Land – Inzidenzwert steigt deutlich

Erkelenzer Land Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg beträgt aktuell 173,7 pro 100.000 Einwohner. Sie ist im Vergleich zum Vortag deutlich gestiegen.

399 Menschen sind aktuell (Stand: Dienstag, 12. Januar, 9 Uhr) in den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg positiv auf das Coronavirus getestet, 134 in Hückelhoven, 118 in Erkelenz, 100 in Wegberg und 47 in Wassenberg. Das geht aus den Zahlen des Gesundheitsamtes hervor.