Pandemie im Erkelenzer Land : Corona – 36 neue Fälle im nördlichen Kreis

Erkelenzer Land Erkelenz betrauert einen weiteren Corona-Toten. Damit sind seit Jahresbeginn im Kreis Heinsberg bereits 37 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

(cpas) In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg gab es am Mittwoch (Stand: 9 Uhr) 404 aktuelle Corona-Fälle – 142 in Hückelhoven, 122 in Erkelenz, 94 in Wegberg und 46 in Wassenberg.