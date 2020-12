Ausstellung im Stups-Kinderzentrum : Warum Flatterband in dieser Krippe eine Rolle spielt

Warum Flatterband in dieser Krippe eine Rolle spielt

In diesem Jahr ist alles anders. Vor allem aber ist es ein Jahr mit besonderen Herausforderungen – und das haben auch die Kinder im Stups-Kinderzentrum gespürt.

Daher greift die Krippengestaltung etwas davon auf – so erklärt Anja Claus, Leiterin des Kinderzentrums, die ungewöhnliche und aktuelle Krippengestaltung.

Paul Meurs , Pfarrer i.R., und der Künstler Lukas Cl aahsen haben für die Kinder ein aktuelles Krippenbild aufgebaut: In dieser Zeit der Herausforderungen von Corona bis zur Flüchtlingsnot, der Existenzängste und Widersprüchlichkeiten der Gefühle, der Sorgen und Nöte des Alltags, des Vereinsamens erzählt das Krippenbild der Künstler von den „Baustellen des Lebens“.

„Es gibt viele Bilder und Geschichten in den unterschiedlichsten Religionen, die von einem Weg in die Hoffnung und das Licht berichten. Eine schöne Geschichte ist der aus der christlichen Tradition überlieferte Bericht von der Geburt Jesus Christus im Stall zu Bethlehem“, meint Paul Meurs. Hinzu fügt er, dass in dem hier gestalteten Krippenbild die Betrachter auf moderne Art und Weise sowohl die Baustellen des Lebens als auch die Hoffnung und das Licht sehen könnten.