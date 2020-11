Kreishandwerkerschaft : Die Stollen-Saison ist eröffnet

Krfeld Wenn sich im Herbst die Blätter verfärben und die Tage wieder kürzer werden, wird traditionell die Stollen-Saison eröffnet - so auch in diesem Jahr.

Den Königshofer Altbierstollen gibt es seit dem Herbstanschnitt in Krefeld nicht nur in den Bäckereien an der Hückelsmaystraße und an der Inrather Straße, sondern auch beim Benrader Obsthof an der Oberbenrader Straße und in der Dependance am Bismarckplatz, bei Hafels an der Kölner Straße, im Café Poeth in Kempen-St. Hubert, und ab dem 20. November am Stand der Bäcker-Innung im Kaufhaus Sinn an der Hochstraße. Neu ist, dass es dieser besondere Stollen sogar bis in ein Feinkostgeschäft nach Mönchengladbach geschafft hat.