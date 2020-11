Hospizlauf in Krefeld : 10.000 Euro für die Hospiz-Stiftung

Krefeld Dieses Ergebnis ist ein großartiger Erfolg, zu dem viele Menschen in den Krefelder Vereinen trotz der schwierigen Umstände mit ihrem Engagement beigetragen haben.

Dieter Hofmann , Vorsitzender Stadtsportbund Krefeld (SSB) und SSB-Geschäftsführer Jens Sattler übergaben jetzt eine Spende von 10.000 Euro an Prof. Roland Besser , Vorsitzender Hospiz Stiftung Krefeld , und Alexander Henes , Leiter Hospiz am Blumenplatz.

Die Summe setzt sich zusammen aus den Startgeldern der Teilnehmer und der Unterstützung der Sponsoren für den „Hospiz-Lauf 9.1.“. Dieter Hofmann hatte den Lauf vor zehn Jahren – damals mit dem SC Bayer 05 Uerdingen als organisierendem Verein – ins Leben gerufen. Seit mehreren Jahren ist jetzt der SSB als Organisator tätig. „Wir sind froh, dass es uns mit dem dezentralen Konzept und den insgesamt elf Veranstaltungspunkten gelungen ist, in der Zeit der Corona-Pandemie den Benefiz-Lauf durchzuführen“, sagt Hofmann. Froh ist er auch darüber, dass sich in diesem schwierigen Jahr mehrere Vereine neu in die Veranstaltung eingebracht haben. Insgesamt haben sich rund 600 Menschen an den Lauf- und Walking-Strecken und an den Angeboten zum Schwimmen, Segeln und Stand-up Padling beteiligt.