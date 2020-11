Aus den Stadtteilen : Oppumer Jugendzentren mit ausgezeichnetem Projekt

Oppums Jugendzentren wurden für ihr Projekt „Songs in real life – Corona Edition“ mit dem Dieter Baacke-Preis ausgezeichnet. Foto: Ursula Hakes

Oppums Jugendliche dürfen sich über eine ganz besondere Auszeichnung freuen: den Dieter Baacke Preis 2020, der vom Bundesfamilienministerium und der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur ausgelobt wird.

(bk) Mit dem Preis werden herausragende medienpädagogische Projekte ausgezeichnet. In der Kategorie „Speak out & Connect“ gewann die Projektreihe „Songs in real life – Corona Edition“ der Oppumer Jugendeinrichtungen Casablanca und Kagawa.

Sie hatten im April in Kooperation mit „Freigesprochen Mediencoaching“ den ersten Clip der Reihe produziert. „Wir sind sehr stolz mit dabei gewesen zu sein, und freuen uns riesig mit allen Beteiligten über diese wichtige Auszeichnung“, sagten die Experten. Björn Friedrich, von „Studio im Netz“, lobte: „Eine vorbildliche Arbeit findet statt, wenn Jugendliche zu Hause unter pädagogischer Anleitung dazu angeregt werden, das Handy als kreatives Ausdrucksmittel zu nutzen und eigene Videoclips zu drehen. Wenn die Ergebnisse dann noch so überzeugend ausfallen wie in diesem Workshop, ist das preiswürdig.“

In den Osterferien 2020 habe sich eine besondere Herausforderung durch den Corona-Lockdown ergeben, der alle Beteiligten zwang, das Projekt im „Homeoffice“ bzw. im heimischen Kinderzimmer durchzuführen. Dort wurden die Jugendlichen aktiv und produzierten unter Anleitung Videoclips. Die Ergebnisse liefern einfallsreiche Einblicke in die jugendliche Medienkultur, die mal nachdenklich, mal humorvoll, aber immer authentisch und kreativ ausfallen. „Ein Projekt, das in Zeiten des Social Distancing als reines Online-Seminar durchgeführt wird, kann kaum besser realisiert werden. Der Prozess wie auch die entstandenen Produkte sind von bemerkenswerter Qualität“, sagte Friedrich.

Ohne zusätzliche Mittel jedoch, betonen die Teams der Jugendzentren, seien vergleichbare Konzepte für Jugendeinrichtung nicht durchführbar. Deshalb zeigen sie sich dankbar für die finanzielle Unterstützung durch den Kulturrucksack NRW, der den Kindern dieses außergewöhnliche Projekt ermöglicht hat.