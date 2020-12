Aus den Schulen : Zwölf Schüler mit Chinesisch-Zertifikat

An der Marienschule erhielten zwölf Gymnasiasten jetzt ihre Chinesisch-Zertifikate. Foto: Marienschule

Ein Dutzend Schüler der Marienschule haben drei Jahre lang chinesisch gelernt. Jetzt haben sie ihre Abschlussprüfungen erfolgreich absolviert.

Mit „Ni hao“ begrüßt man sich in China unter Freunden. Damit ist es dann mit den chinesischen Sprachkenntnissen der meisten Deutschen schon vorbei. Ganz anders sieht es bei zwölf Schülern aus Krefelder Gymnasien aus: Sie haben drei Jahre lang chinesisch gebüffelt und dabei nicht nur die Sprache, sondern auch Schrift und Kultur näher kennen gelernt. Nun haben sie es geschafft und ihre Abschlussprüfung mit Erfolg bestanden.

Corona bedingt fand in diesem Jahr aber nur eine schlichte Übergabe der Chinesisch-Zertifikate an die erfolgreichen Schüler in der Marienschule statt. Schulleiter Ralf Juntermanns und Heinz Strohe, Koordinator der Zertifikatskurse und Vertreter der GDCF Krefeld-Niederrhein, übergaben zusammen mit der Chinesisch- Lehrerin Fengshi Yang die Urkunden. In kurzen Ansprachen gratulierten sie den Schülern zu ihren tollen Leistungen und lobten ihr Durchhaltevermögen.

Info Wimmelbild führt durch die Marienschule Auf der Homepage der Marienschule findet sich ein von Schüler Paul Pham mit viel Liebe zum Detail gestaltetes Wimmelbild. Auf diesem Bild, das die Marienschule zeigt, lässt sich alles anklicken, was über das katholische Gymnasium interessant sein könnte. Die Kinder sehen eine aufregende Pause bei den Schulsanitätern oder gewinnen Eindrücke, was die Umwelt-AG macht. Die Naturwissenschaften zeigen Experimente, die Biologen verraten, wohin Mikroskope führen. „Wir wollen mit diesem Bild vor allem die Kinder ansprechen“, sagt Sonja Witte, Mitglied der Schulleitung. Die Homepage und das Wimmelbild klären vieles. Ein Kurzvortrag über die Schule kann ebenfalls angeklickt werden. Das Anmeldeverfahren läuft etwas anders als an städtischen Schulen. Termine für das Anmeldegespräch können unter Telefon: 02151 977316/-17 vereinbart werden. Infos unter https://marienschule-krefeld.de

Es war natürlich für alle ein ungewöhnliches Jahr. Denn der Ausbruch der Corona-Pandemie hatte bereits Ende Januar dafür gesorgt, dass die chinesischen Austauschschüler nicht wie geplant nach Krefeld kommen durften. Kontakt gab es nur über Video. So war klar: In diesem Jahr wird so einiges anders.

Dennoch machten die zwölf Gymnasiasten weiter. Am Ende mussten sie eine zweigeteilte Prüfung ablegen: Einem schriftlichen Teil folgte eine mündliche Prüfung, die von drei fachkundigen Prüfern abgenommen wurde.

Die Gesellschaft für deutsch-chinesische Freundschaft GDCF Krefeld-Niederrhein bietet seit vielen Jahren den Sprachkurs gemeinsam mit den Gymnasien der Stadt an und will den Weg in eine der bedeutendsten Wirtschaftsmächte und in ein Land mit unendlicher kultureller Vielfalt ebnen. Die Schüler kamen diesmal vom Maria -Sibylla-Merian-, Ricarda-Huch-Gymnasium und von der Marienschule. Sponsor war die Unternehmerschaft Niederrhein.