Krippen-Entdeckungsweg : Batikausgabe für den Wohnwagen

Rheinberg Bis zum 20. Dezember kann man sich in der Innenstadt rund 50 Krippen unterschiedlichster Art anschauen. Flyer, die es unter anderem in beteiligten Geschäften und im Stadthaus gibt, weisen die Standorte aus. Die RP stellt einige der Krippen vor. Heute: die Batikkrippe von Familie Lensing.

Rheinberg (up) Als sie noch jünger waren, sind ihr Mann Franz und sie meistens über Weihnachten mit dem Wohnwagen weggefahren, erzählt Johanna Lensing aus Rheinberg: „Weil wir im Wohnwagen keinen Platz für eine ,echte’ Krippe hatten, sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, eine Batikkrippe mitzunehmen.“ Maria, Josef und das Christuskind als textiles Bild. Johanna Lensing: „Die Batikkrippe hing dann am Fenster und draußen auf der Deichsel des Wohnwagens stand der Tannenbaum.“ Inzwischen bleiben die beiden an den Weihnachtstagen zu Hause, so dass sie ihr Krippenbild zur Verfügung stellen konnten. Die Batikkrippe ist in einem Fenster es Alten Rathauses zu sehen. up/RP-Foto: Armin Fischer