Lokalsport: Landesmeister Weifenbach ist in Hüls am Start

Landesmeister Weifenbach ist in Hüls am Start

Krefeld Bei den Junioren wollen der Bockumer Carlo Verwiebe und der Hülser Erik Vranken vorne mitmischen.

Angesprochen auf den Teilnehmer-Meldestand für das 6. Breetlook City-Radrennen am Samstag in Hüls entgegnete Tobias Stümges als Sportlicher Leiter der Veranstaltung, dass diese mit 150 Teilnehmern etwas geringer als im Vorjahr sind, aber bis zum Renntag erfahrungsgemäß immer noch viele Meldungen eintrudeln. "In Ostdeutschland ist zeitgleich ein Bundesliga-Rennen und in Luxemburg gibt es ein KT-Rennen, das sich als Konkurrenz bemerkbar macht", sagt Stümges weiter.