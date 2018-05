Lokalsport: Deininger erkämpft den Sieg

Krefeld Alle anderen Herren 40 des HTC BW Krefeld hatten in Münster leichtes Spiel.

Mit einem deutlichen 9:0 fegten die Herren 40 des HTC BW Krefeld in der Tennis-Regionalliga den THC Münster von der Asche. "Mit diesem Sieg sind wir nach dem zweiten Spieltag wieder im Soll", sagte Mannschaftsführer Sven Pisters. Die Blau-Weißen zeigten damit, dass die Auftaktniederlage gegen den Ligafavoriten Ratinger TC GW kein Maßstab war. Nahezu alle Begegnungen in Münster endeten mit klaren Siegen in zwei Sätzen. Nur Andre Deininger musste mächtig kämpfen. Erst im Champions-Tiebreak setzte sich Deininger mit 10:7 durch.