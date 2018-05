Lokalsport: Lokalmatadore siegen beim Hülser Rennen

Krefeld Bei den Senioren holt Rainer Beckers seinen vierten Erfolg, während der Hülser Erik Vranken einen Start/Ziel-Sieg bei den Junioren landet und Clemens Schmidt aus Bockum die C-Elite gewinnt.

Gleich bei den ersten Rennen kamen die Zuschauer dann auch sogleich auf ihre Kosten. Um 15 Uhr starteten die Senioren 2,3.4 über 50 Runden. Dabei zeigte sich Rainer Beckers in seiner Favoritenrolle als würdig, denn der Grefrather fuhr seinen vierten Sieg in Hüls ein. "Ich hab auf vier unterschiedlichen Strecken hier in Hüls gewonnen. Die Jetzige sieht zwar harmlos aus, ist aber anspruchsvoll zu fahren. Das was das Rennen in Hüls so besonders macht ist die Stimmung, denn es ist eines der wenigen in NRW, das noch im Ortskern gefahren wird", sagte der vierfache Sieger Rainer Beckers. Eine Schippe drauf legte beim zeitgleich stattfindenden und über 55 Runden gehende Junioren-Rennen der für Staubwolke Fischeln startende Erik Vranken. Vom Start an führte der Hülser das Feld an und bot bis zum unangefochtenen Zieleinlauf eine grandiose Vorstellung, wie es im Radsport eine Seltenheit ist. "Ich wollte es nicht auf einen Spurt ankommen lassen und war mir vier Runden vor dem Ende sicher, dass ich das Ding nach Hause hole", sagte Vranken, der hohen Respekt vor dem Kopfsteinpflaster an der Cyriakus-Kirche hatte.