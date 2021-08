Auf der Spinnereistraße : Rentenexperten wieder zurück in Krefeld

Krefeld In den Räumen der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) werden die Experten der Deutsche Rentenversicherung Rheinland an jedem ersten Mittwoch im Monat wieder für die Kunden vor Ort sein.

Ab dem 1. September nimmt die Deutsche Rentenversicherung Rheinland die persönliche Beratung in Krefeld wieder auf. In den Räumen der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB), Spinnereistraße 28, werden die Experten wieder für die Kunden präsent sein. Jeden 1. Mittwoch im Monat können sie zwischen 9 und 16 Uhr ihre Anliegen persönlich besprechen. Termine können bereits jetzt per E-Mail servie-zentrum.duesseldorf@drv-rheinland.de oder telefonisch unter: 0211 937-4033 vereinbart werden.

Im August 2017 musste die Deutsche Rentenversicherung Rheinland ihr Service-Zentrum in Krefeld aus gebäudetechnischen Gründen schließen. Den Service haben Berater in den Service-Zentren in Düsseldorf, Mönchengladbach und Duisburg übernommen. Vor Ort konnten Ratsuchende lediglich sich an das Versicherungsamt der Stadt Krefeld und die Versichertenältesten der Deutschen Rentenversicherung Rheinland wenden. „Gerne hätte die Deutsche Rentenversicherung Rheinland bereits früher ihr Beratungsangebot in Krefeld wieder aufgenommen“, so ein Sprecher gegenüber unserer Redaktion.