Handballl : Eagles deklassieren Ligakonkurrent in Halbzeit eins

Steffen Hahn war beim Torfestival der HSG Krefeld mit acht Treffern der erfolgreichste Werfer. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Handball-Drittligist HSG Krefeld gewann am Mittwochabend den Test gegen die Bergischen Panther mit 42:32 (25:14) und zeigte dabei im ersten Spielabschnitt eine starke Leistung. Steffen Hahn war der erfolgreichste Werfer.

(lus) Der Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein bestätigt weiter seine Frühform. Mit einem deutlichen 42:32 (25:14)-Erfolg gegen Ligakonkurrent Bergische Panther feierten die Eagles den nächsten Test-Erfolg. Dabei ließ die Mannschaft dem bedauernswerten Gast besonders vor der Pause nicht die Spur einer Chance. Dabei zeigten die Gastgeber auch immer wieder sehenswerte Tore. Kein einziger Angriff blieb in den ersten 15 Minuten ohne Torerfolg. Bis dahin lag das Team mit 16 eigenen Toren bei mehr als einem Torerfolg pro Minute. In der Folge probierte Trainer Maik Pallach mehrfach Angriffe mit sieben Spielern, was aber weniger gut funktionierte und zu zwei Gegentreffern ins leere Tor führte. So blieb der Gast wenigstens einigermaßen im Spiel. Die Eagles aber blieben konsequent, drehten danach wieder auf und nahmen in der Folge beim 25:14 eine deutliche elf-Tore-Führung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel blieb Sven Bartmann, der zu diesem Zeitpunkt sieben Paraden hatte, im Tor. Bis dato hatten sich er und Lasse Hasenforther stets abgewechselt. Seine Vorderleute allerdings waren jetzt weniger konsequent im Abschluss. So kam der Gast auf 19:27 heran. Die Eagles aber schalteten schnell wieder einen Gang hoch und bauten die Führung durch schnelle Ballgewinne auf 33:21 aus. Insgesamt versuchte das Team jetzt teilweise etwas zu viel zu zaubern. Das ging manchmal gut, wie bei einem kombinierten Dreher und Heber von KC Brüren zum 36:25. Manchmal aber resultierte es in einfachen Ballverlusten, die aber natürlich an der deutlichen Führung nichts änderten. Alles in allem spielten die Gastgeber die Partie jetzt locker herunter und brachten einen 42:32-Sieg ins Ziel. Dabei durfte Trainer Pallach mit der Offensive mehr als zufrieden sein, auch wenn die Eagles im Gefühl des sicheren Sieges defensiv teilweise etwas inkonsequent agierten.