Der Krefelder Rat entscheidet am 10. November : Masterplan für den Elfrather See „auf der Zielgeraden“

„Es geht darum, unterschiedliche Interessen in Ausgleich zu bringen und das Verständnis für Positionen anderer Gruppen zu stärken. Auf dieser Basis soll eine gemeinsame Zukunftsvision für den Elfrather See entstehen“, sagt Oliver Klostermann, Leiter des Fachbereichs Sport, mit Dezernent Markus Schön (links) und OB Frank Meyer (rechts). Foto: stadt/Stadt krefeld

Krefeld Die Ergebnisse sollen im Herbst der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Das Projekt gilt als entscheidender Baustein für die Weiterentwicklung des Areals. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz ist nicht mehr beteiligt.

„Auf der Zielgeraden“: So lautete der Titel des finalen Workshops zur Zukunft des Elfrather Sees. Die Ergebnisse sollen nun in einen Masterplan für das Areal einfließen und im Herbst der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Zahlreiche Vereine, Politiker, Interessenverbände und Vertreter der Bürgerschaft hatten seit Januar 2021 an dem Prozess teilgenommen. Ihre Vorschläge für die künftige Gestaltung des E-Sees umfassen neben der sportlichen Nutzung, die heute bereits im Vordergrund steht, verschiedene Freizeitangebote, die Reaktivierung des Badesees sowie die ökologische Aufwertung bestimmter Flächen auf dem Gelände. Als Initialzündung für den Prozess diente das Vorhaben des privaten Investors Elakari, am Elfrather See einen Surfpark zu errichten. Das Projekt gilt als entscheidender Baustein für die Weiterentwicklung des Areals. Ein entsprechender „Letter of Intent“ zwischen der Stadt Krefeld und Elakari wurde im Dezember 2019 unterzeichnet.