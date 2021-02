Wirtschaft in Krefeld : Siempelkamp baut Anlage in der Türkei

Verhandlung in der Starwood-Zentrale in Istanbul. Von links: Michael Krocker (Geschäftsführung GIM Export), Mehmet Yildiz, Hüseyin Yildiz (Geschäftsführung Starwood), Samiron Mondal, Ulrich Kaiser, Nilgün Binbay (Siempelkamp) und Ralf Spindler (Geschäftsführung GIM Export). Foto: Siempelkamp

Krefeld Der erneute Auftrag des türkischen Familienunternehmens Starwood führte bereits zur 30. Kooperation mit der Göttinger GIM Export Group beim Bau von Neuanlagen für die Holzwerkstoffindustrie.

In wenigen Monaten startet die Montage für eine neue Anlage zur Produktion dünner Holzplatten bei der Firma Starwood in der Türkei. Die Krefelder Unternehmensgruppe Siempelkamp setzt mit dem neuen Auftrag ihre Zusammenarbeit mit dem türkischen Familienunternehmen in vierter Generation fort. Bereits Ende dieses Jahres soll die erste Platte vom Band laufen. Starwood gehört zu den größten Industrieunternehmen in der Türkei. „Wir freuen uns, erneut mit einer Anlage zu den wachsenden Produktionskapazitäten unseres Partners beizutragen und seine Bedeutung im Markt mit erstklassigen Pressenkonzepten zu unterstützen“, erklärte Samiron Mondal, Mitglied der Geschäftsführung der G. Siempelkamp GmbH & Co. KG aus Krefeld.