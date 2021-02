Eishockey-Oberliga : Luca Hauf führt ein Dreigestirn des Krefelder EV an

Youngster Luca Hauf (re.) drückt der dritten Reihe seinen Stempel auf. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der erst 17-jährige Center des Eishockey-Oberligisten und seine beiden Sturmpartner Marcel Mahkovec und Jakub Prokurat können ein Spiel entscheiden. Am Mittwoch (19.30 Uhr) ist Herford zu Gast.

Die U23 des KEV 81 hat in der Eishockey-Oberliga eine gute Chance, die nach Ostern beginnenden Pre-Play-offs zu erreichen. Einer der Gründe dafür ist die dritte Sturmreihe der Schwarz-Gelben. Diese Angriffsreihe bilden mit Luca Hauf, Jakub Prokurat und Marcel Mahkovec drei Spieler, die zum Saisonbeginn im November zusammen 51 Jahre alt waren. Hier durch wird das Konzept des KEV 81 deutlich, auf junge Spieler zu setzen und diese zu entwickeln. Als Mittelstürmer führt Luca Hauf diese Sturmreihe an. Als Linksaußen agiert Jakub Prokurat und auf der rechten Seite stürmt Marcel Mahkovec.

Während der am 11. Januar 2004 in Krefeld geborene Hauf ein echtes Eigengewächs des KEV ist, kamen die anderen beiden Spieler wegen der guten Nachwuchsarbeit auf Empfehlung nach Krefeld. Prokurat, der am 18. September 2001 im polnischen Warschau geboren wurde, zog es 2018 nach Krefeld. Der am 17. Dezember 2003 in Bled in Slowenien geborene Mahkovec wechselte im Sommer 2020 in die Seidenstadt. „In der Saisonvorbereitung haben wir Einiges ausprobiert, dabei hat sich gezeigt, dass diese drei sich sehr gut ergänzen. Obwohl sie erst ihre erste Saison bei den Senioren spielen, ist diese dritte Reihe ligaweit eine der wenigen Reihen, die auch ein Spiel entscheiden können“, sagt ihr Trainer Elmar Schmitz.

Das haben die drei auch schon unter Beweis gestellt. Der spielerisch sehr starke Mahkovec hat in 25 Spielen sieben Treffer erzielt und zu weiteren sieben Toren die Vorlagen gegeben. Der am Puck sehr starke Prokurat hat 17 Tore mit vorbereitet und einen Treffer selber erzielt. Der nur 170 Zentimeter große und 73 Kilogramm schwere Außenstürmer hatte in der vergangenen Saison in der Deutschen Nachwuchsliga in 32 Spielen 18 Tore erzielt und 25 Vorlagen gegeben.

Gut in Szene gesetzt werden die beiden Außenstürmer von Center Luca Hauf. „Im Nachwuchs hat Luca oft als Außenstürmer gespielt, ich setze ihn bewusst als Mittelstürmer und Spielgestalter ein, da kann er Erfahrung sammeln“, sagt sein Trainer. Dieses Vertrauen zahlt der Youngster mit guten Leistungen zurück. In 27 Spielen hat er elf Tore erzielt und war an 13 weiteren Treffern beteiligt. Sowohl in Überzahl als auch in Unterzahl ist der 17-Jährige mit auf dem Eis. Dabei hat Hauf die höchste Spielklasse im Nachwuchs, die DNL gleich übersprungen. In der vergangenen Saison lief er noch in der Schülerbundesliga auf und war dort mit 47 Toren der Toptorjäger der gesamten Liga. Internationale Erfahrung hat das Talent als Nationalspieler in der U16 und U17 Nationalmannschaft gesammelt. „Bis zum Sommer kannten wir uns nicht. Inzwischen sind wir aber gute Freunde und machen auch privat vieles gemeinsam. Das wirkt sich auch auf dem Eis aus“, sagt Hauf.

Entdeckt wurde Hauf vom bekannten Krefelder Nachwuchstrainer Peter Kaczmarek, der neben Christian Ehrhoff und Daniel Pietta auch Tim Stützle, der inzwischen für Ottawa in der NHL spielt, unter seinen Fittichen hatte. „Bereits mit sechs Jahren wollte mich Peter für das Eishockey begeistern, da habe ich aber noch Inline-Hockey gespielt. Mit neun Jahren konnte ich dann aber nicht mehr nein sagen und habe angefangen. Peter war wie die anderen Nachwuchstrainer beim KEV auch ein toller Förderer. Mein Ziel ist es, mal Profi in der DEL zu werden und das natürlich am liebsten bei den Pinguinen in meiner Heimatstadt Krefeld“, erzählt Hauf, der als seine Vorbilder Leon Draisaitl und Tim Stützle nennt.