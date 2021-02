Homeschooling in Krefeld : 2000 iPads und Laptops an Schüler und Lehrer geliefert

Digitales Lernen ersetzt momentan den Präsenzunterricht. Foto: dpa/Stefan Puchner

Krefeld Die Stadt hat rund 3,66 Millionen Euro Landesmittel in digitale Endgeräte für Schüler und Lehrer investiert. Damit soll das Homeschooling gefördert werden.

(RP) Die Digitalisierung der Krefelder Schullandschaft geht weiter voran. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Bereits vor der Corona-Pandemie sei klar gewesen: Schulen müssen bei der Digitalisierung aufholen. Denn nicht nur im Distanzunterricht, auch in der Schule solle der Unterricht digitaler werden. Dazu brauche es aber zunächst die passende Ausstattung. Gerade in den vergangenen Wochen habe sich gezeigt, dass vielen Schülern das technische Equipment fehle, erklärte ein Stadtsprecher gestern.

Die Stadt Krefeld hat deshalb im Zuge der so genannten Sofortausstattungsprogramme des Landes Nordrhein-Westfalen einen Betrag von rund 3,66 Millionen Euro in digitale Endgeräte für Schüler sowie Lehrkräfte investiert. Insgesamt wurden so im engen Austausch mit den Schulen und der für Krefeld zuständigen Medienberatung der Bezirksregierung 4996 Apple iPads mit entsprechenden Schutzhüllen für Schüler bestellt. Hinzu kam das Programm zur Bereitstellung dienstlicher, digitaler Endgeräte für Lehrkräfte. In Krefeld konnten Schulen zwischen der Beschaffung von Laptops und iPads wählen. Aus diesem Förderprogramm wurden weitere 1718 iPads und 736 Laptops bestellt.