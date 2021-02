Tennis-Bundesliga : Das Team des HTC Blau-Weiß Krefeld steht

Krefeld Nachdem die Meisterschaft im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen ist und Ende des Jahres Temchef Olaf Merkel seinen Rücktritt erklärte, bleibt der der Stadtwaldclub dem Oberhaus des deutschen Tennis erhalten.

(lus) „Weltklasse-Tennis im Club“ soll es in diesem Jahr auch im Krefelder Stadtwald heißen. Nach der coronabedingten Absage der Bundesliga-Saison 2020 laufen die Planungen bei den zehn Vereinen auf Hochtouren. Auch der HTC-Blau-Weiß Krefeld, der genau vor 50 Jahren zum ersten Mal ins Oberhaus aufstieg, steht in den Startlöchern. Damals wie heute dabei: Hajo Ploenes. Als junger Spieler sorgte er durch seine Siege für den sportlichen Erfolg, ein halbes Jahrhundert später springt der 77-Jährige nach dem Abschied von Olaf Merkel als Teamchef, der die Mannschaft zusammenstellt und betreuen wird, ein. Er war bereits in den 80er Jahren Mannschaftsführer. Dass sich nicht nur die Kontaktaufnahme zu den Spielern verändert hat, man sich über Whats-App und Soziale Netzwerke austauscht, ist für ihn kein Hindernis: „Ich telefoniere nach wie vor mit den Jungs.“ Noch möchte Ploenes bis auf das Trio Cecchinato, Lorenzi, Travaglia nicht alle Namen bekanntgeben. Ein Spieler wird noch gesucht. Auf Oldie Jürgen Melzer werden die Blau-Weißen wohl verzichten müssen. Der Österreicher hat seine Karriere beendet und ist jetzt Sportdirektor des österreichischen Verbandes.