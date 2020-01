Großauftrag für Krefelder Werk : Siemens baut elf Züge für Österreichische Bundesbahn

Der so genannte Rollout für die ersten von 200 Zügen für die ÖBB erfolgte im November 2014 in Uerdingen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Bis Ende 2021 sollen 200 Desiro ML Cityjets im Nachbarland auf der Schiene verkehren.

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) setzen weiter auf Züge aus Krefeld. Wie Siemens am Freitag mitteilte, orderte die ÖBB weitere elf 160 Kilometer pro Stunde schnelle und 75 Meter lange Desiro ML Cityjets. Die ersten Exemplare des Milliardenauftrags sind bereits 2015 in Dienst gestellt worden. Die neuen Züge mit vorgerüsteter Batteriehybridtechnologie sollen schon Ende des kommenden Jahres Fahrgäste befördern. Ab Ende 2021 sollen insgesamt 200 Desiro ML ÖBB Cityjets auf der Schiene sein und den Qualitätsstandard für die Fahrgäste erhöhen.

Die elf neuen Züge werden in Zusammenarbeit des Siemens-Mobility-Werks in Uerdingen an der Duisburger Straße und der ÖBB Technische Service GmbH in Wien-Jedlersdorf gefertigt und mit dem Zugsicherungssystem ETCS (European Train Control System) ausgestattet. Die übrigen Desiro ML ÖBB Cityjets der Bestandsflotte werden bis Ende 2023 mit ETCS ausgestattet. Grundsätzlich erlaubt die Zugsteuerungstechnologie ECTS eine dichtere Zugfolge auf bestehender Infrastruktur.