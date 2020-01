Theater Krefeld : Trauer um den Dirigenten Othmar Mága

Krefeld Mit seiner professionellen und warmherzigen Art hat der Celibidache-Schüler die Herzen von Publikum und Musikern erobert.

(ped) Die Dauer einer Bekanntschaft ist nicht entscheidend für ihre Tiefe. Othmar Mága ist ein Beispiel dafür. Als 2002 die Stelle am Pult der Niederrheinischen Sinfoniker frei wurde, kam Mága. Von 2002 bis 2003 übernahm er kommissarisch die Funktion des Generalmusikdirektors. Musiker und Publikum gewann er im Handumdrehen durch seine professionelle, warmherzige Art. Im Alter von 90 Jahren ist der Dirigent am vergangenen Dienstag nach längerer Krankheit gestorben, wie seine Familie mitteilte. Othmar Mága beeindruckte besonders, als er direkt nach Ausbruch des Irakkriegs im Sinfoniekonzert mit einem Gedichtvortrag klar für den Frieden eintrat. Er wurde 1929 als Sohn deutsch-ungarischer Eltern in Brünn geboren. Er war Schüler von Sergiu Celibidache. Er war Chefdirigent unter anderem in Nürnberg, Bochum, Mailand und Seoul.