Gamer-Szene : „World of Warcraft“: Gamer-Szene der Welt schaut auf Krefeld

Krefeld In der Spielewelt von World of Warcraft ist eine neue Figur eingeführt worden: der „alte Gott“ N’zoth. Weltweit versuchen Spieler-Teams, die Figur zu besiegen. Es ist ein Wettrennen auf höchstem Gamer-Niveau.

Krefeld ist zurzeit Schauplatz für ein weltweites Rennen: Die Fans des Computerspiels World of Warcraft verfolgen im Internet, wer in der Spielewelt von World of Warcraft einen neuen Endgegner besiegt: Wer triumphiert als erster über den „alten Gott“ N’zoth? Dieser Gott ist mit neuen Fähigkeiten ausgestattet, die den Spieler vor neue, hohe Schwierigkeiten stellt. Ein Punkt: In diesem Fall kann der neue „alte Gott“ nur in Teams von mindestens 25 Spielern besiegt werden. Der in Krefeld ansässige Streaming-Anbieter „TaKeTV“ überträgt den Versuch des Top-Teams „Method” live aus dem Studio in Krefeld. Das Gleiche versuchen parallel dazu Teams aus aller Welt. Das Ziel aller Mannschaften: Sie wollen der „World First” werden, also das weltweit erste Team, das den mit neuen Fähigkeiten aufgerüsteten Endgegner schlägt.