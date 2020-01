In der Emmaus Gemeinschaft : Chinesische Studentin lernt im Alltag mit Krefelder Bedürftigen

Krefeld Einen Monat lang absolvierte eine chinesische Studentin ein Sozialpraktikum in der Emmaus-Gemeinschaft.

Die 20-jährige Chinesin Shutin Yan absolvierte jetzt ein Sozialpraktikum bei der Krefelder Emmaus-Gemeinschaft. Sie studiert in der französischen „Excelia Group“ in La Rochelle. Diese private Hochschule organisiert innerhalb des Studiums das sogenannte „Humacité“-Praktikum. Also eine Praxiseinheit in einer sozialen oder humanitären Einrichtung in Frankreich oder im Ausland. Dadurch sollen soziale Kompetenzen gestärkt, Sprachkenntnisse verbessert und ein Einblick in das soziale Netz des jeweiligen Landes gegeben werden.