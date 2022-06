Öffentlicher Nahverkehr : 9-Euro-Ticket-Sommer und dann?

Im Juni, Juli und August ist das Schnäppchen für den Nahverkehr zu haben. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Meinung Trotz erwartbarer Engpässe steigen Menschen gerade offenbar gern auf Busse und Bahnen um. Im September endet das staatlich geförderte Schnäppchen, dann braucht es eine Anschlussidee in Sachen Preispolitik. Österreich zeigt, wie die aussehen kann.

Von Julia Rathcke Redakteurin der Rheinischen Post

Sommerzeit, das ist die Zeit der Ausflüge, des Draußenseins und des Ausprobierens. Keine Überraschung also, dass das vergünstigte Monatsabo für den öffentlichen Nahverkehr bundesweit so viele Fans findet, wohl auch weil es schlicht zur rechten Jahreszeit kommt. Ob Biergartenbesuch nach Feierabend, Fußball-Groundhopping in den Ferien oder Familienbesuche am Wochenende – das 9-Euro-Ticket regelt es.

6,5 Millionen der Tickets hatte allein die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben bis Pfingsten schon verkauft, erhältlich ist das Ticket auch in anderen üblichen Verkaufsstellen. „Der große Zuspruch zeigt: Die Leute wollen Bahn und Bus“, sagte Verkehrsminister Volker Wissing. Gemeinsam mit den Ländern wolle man die drei Monate des 9-Euro-Tickets genau evaluieren, „um daraus Schlüsse hinsichtlich Preis und Angebot im ÖPNV zu ziehen“. Klingt nach einer ausgeruhten Überlegung, doch es braucht zeitnah eine Perspektive abseits der Ferien und Feiertagszeiten, die ohnehin nicht vergleichbar sind mit weiten Teilen vom Rest des Jahres. Das sollte auch bei aktuellen Umfrageergebnissen, nach denen auch viele Menschen aus Angst vor vollen Zügen und Bahnchaos den öffentlichen Nah- und Regional-Verkehr nicht nutzen wollen, beachtet werden.

Die Frage, wie der Nahverkehr zur echten Alternative werden kann, und wie es im Anschluss im September weitergehen soll, ist leider gerade weniger Teil der Debatte, zumindest fehlen konkrete, pragmatische Vorschläge. Die Linken haben zwar jüngst vorgeschlagen, das 9-Euro-Monatsticket einfach bis zum Jahresende anzubieten und danach ein Jahresticket für 365 Euro einzuführen. Das hat der Deutsche Landkreistag aber umgehend abgeräumt: Solche Vergünstigungen hält er für nicht bezahlbar und plädiert stattdessen dafür, mehr Geld in Sanierung und Ausbau des ÖPNV zu stecken.

Dabei zeigt ein Blick nach Österreich, dass es gehen kann. Als Revolution und „fast schon zu erfolgreich“ wird dort seit Beginn des Jahres ein Angebot gehandelt: das sogenannte Klimaticket. Für etwas über 90 Euro im Monat kommt damit jeder mit allen Mitteln quer durchs Land – egal ob Railjet, der österreichische ICE, U-Bahn, Straßenbahn oder Regionalbusse. Es gibt kein kompliziertes Tarifsystem, kein Verkehrsverbund-Chaos und auch beliebte Alternativen wie das 365-Euro-Ticket in Wien, nach dem Kunden 1 Euro pro Tag zahlen, bestehen weiterhin.

Natürlich sind 1095 (ermäßigt 821) Euro im Jahr kein Superschnäppchen, und natürlich gibt es auf beliebten Strecken in Hochzeiten vor allem im Fernverkehr so volle Waggons, dass die ÖBB, die Österreichischen Bundesbahnen, inzwischen dringend empfehlen: Bitte Platz reservieren (3 Euro), am besten mit der ÖBB-App. Aber immerhin dürfen die Züge auch genutzt werden und preislich vergleichbar ist es – trotz des viel größeren Deutschlands – auch nicht: Kaum jemand leistet sich die Bahncard 100 mit satten 4144 Euro (etwa 345 Euro im Monat) einfach so. Es muss günstiger gehen, auch hierzulande.