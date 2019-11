Krefeld : Regionalrat: Keine neuen Siedlungsbereiche in Krefeld

Krefeld Niederlage für die Bezirksregierung: Sie befürwortete Flächen im Bereich Ottostraße und Oppum-Süd.

(vo) Gegen den Willen der Planungsfachleute in der Bezirksregierung werden in Krefeld keine neuen Allgemeinen Siedlungsbereiche (ASB) ausgewiesen. Dies hat die Mehrheit aus CDU, SPD und FDP im Regionalrat der Bezirksregierung durchgesetzt. Die Bezirksregierung hatte vorgeschlagen, trotz Bedenken Flächen im Bereich Am Obergplatz / Ottostraße sowie in Oppum-Süd für Baulandentwicklungen vorzusehen. Damit haben sich die zahlreichen Bürgerproteste in Krefeld voll durchgesetzt.