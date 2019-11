Aus den Stadtteilen : Lohmar: Gellep-Stratum braucht einen Treffpunkt

Krefeld Der neue Sportplatz soll auch eine Mehrzweckhalle bekommen und den Stadtteil dadurch aufwerten.

Schon vor 15 Jahren war die Verlegung des Sportplatzes von Gellep-Stratum an einen anderen, von der Wohnbebauung entfernteren Ort im Gespräch, um die dicht am Sportgelände wohnenden Anwohner nicht mehr zu stören. Nun endlich ist Bewegung in die Neuausrichtung der Sportanlage gekommen. Nachdem nun die beiden größten Fraktionen der Bezirksvertretung Uerdingen einer Verlegung zustimmen, liegt das weitere Verfahren nun bei der Stadt Krefeld.

Lohmar begründet diesen Wunsch damit, dass er immer wieder von Stratumer Bürgern angesprochen worden sei, die ihm erzählten, leider nicht mehr an Festivitäten im Dorf teilnehmen zu können, da der Niedergang zum Pfarrkeller unter der Kirche St. Andreas nicht behindertenfreundlich gestaltet sei. Außerdem wüsste derzeit niemand, was aus dem Stratumer Kirchengebäude würde. Lohmar schwebt ein Multifunktionssaal für 150 bis 200 Besucher vor, der für verschiedene Vereins- und allgemeine Aktivitäten im Dorf nutzbar sei. „Ich will keine reine Turnhalle dort haben“, sagt der CDU-Sprecher bestimmt. „Mit dieser Halle erhielten wir in Gellep-Stratum einen Ankerpunkt für Tanzgruppen, Chöre oder öffentliche Versammlungen, der behindertengerecht allen Generationen offen stünde.“ Lohmar will die ältere Generation in der gewohnten Umgebung des Dorfes halten, die das Zusammenleben prägt und stabilisiert. Käme es zu einer Verlegung des Sportplatzes, dann würde an der Stelle der bisherigen zentral gelegenen Bezirkssportanlage Platz für Mehrgenerationenhäuser gewonnen, wie es beispielsweise dem Sprecher des Bürgervereins, Kurt Hartwich, vorschwebt. Wegen der zentralen Lage böte sich diese Lösung geradezu an.