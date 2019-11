Kindergarten baut Laternen : Die Recycling-Kita

In der Kita Mumm-Kids spielen und basteln Kinder mit Recycling-Materialien. So entstanden auch St. Martins-Laternen. Foto: Sven Schalljo

Krefeld Die Kinder in der Mumm-Kids-Kita bastelten ihre Martinslaternen aus „Wertfreiem Material“ wie alten Flaschen oder Zeitungspapier. Es ist Teil eines Konzepts, die Kreativität der Kleinen zu fördern.

„Wir gehen einmal in der Woche mit allen Kindern, die mögen, in den Forstwald. Dabei haben manche der Kids Angst vor Krabbeltieren. Die wollen wir auch damit ein Stück weit nehmen“, sagt Betreuerin Sabine Botz. Das Laternenbasteln ist dabei aber nur ein kleiner Teil eines ganzen Konzepts. „Wir haben festgestellt, dass die Kinder ihre Spielsachen gar nicht mehr geschätzt haben und nur noch auf Konsum aus waren. Darum haben wir vor den Sommerferien gesagt, die Spielsachen seien traurig, dass sie so schlecht behandelt werden und gingen jetzt in Urlaub“, erzählt Tophofen. Als Ersatz bekamen die Kleinen sogenanntes „Wertfreies Material“, also Kartons, Toilettenpapierrollen, alte Zeitungen oder auch in der Natur gesammelte Dinge wie Äste, Tannenzapfen oder Eicheln.