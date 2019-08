Aus den Stadtteilen : Bebauung Ottostraße: Freiraum-Initiative wird aktiv

Grünfläche an der Ottostraße soll bleiben. Das ist die so genannte Frischluftschneise, die zugebaut werden könnte. Foto: Puvogel

Krefeld (bk) Der Protest gegen eine mögliche Bebauung an der Ottostraße formiert sich. Der Vorstand des Bürgervereins Grönland, der jüngst über die geplante Änderung des Regionalplans informiert hatte (wir berichteten), teilte jetzt die neuesten Entwicklungen mit.

So hat die Initiative Freiraum Nord-West nun eine Facebook-Seite, über die sie Interessierte auf dem Laufenden hält (FreiraumNordWest). Die Initiative, die unterstützt wird von den Vereinen Mallewupp und Uhlenhorst, wendet sich gegen eine Änderung des Regionalplans, da dadurch Bauvorhaben ermöglicht werden könnten. Wie beschrieben geht es um zwei Flächen, die an der Ottostraße gegenüber des Kleingartengebiets Uhlenhorst liegen und sich bis zur Bahnlinie erstrecken. Auf der kleineren Fläche wollen die Bauträger 16 freistehende Einfamilienhäuser bauen. Für die größere Fläche ist eine Mischbebauung mit wenigen Reihenhäusern, rund 20 freistehenden Häusern und Mehrfamilienhäusern vorgesehen.

Um solche Pläne gar nicht erst zu ermöglichen, wollen engagierte Bürger am Montag, 19. August, eine Online-Petition aufsetzen. Gleichzeitig läuft bereits eine Unterschriftensammlung, mit deren Hilfe die so genannte Freiluftschneise erhalten bleiben soll.

Der Bürgerverein Grönland erarbeitet nach eigener Aussage derzeit eine Stellungnahme an die Bezirksregierung, die bei der kommenden Vorstandssitzung beschlossen werden soll. Er diskutiert das Vorhaben außerdem öffentlich mit den zuständigen Politikern. So hat am 26. August Jürgen Hengst (SPD) in seiner Funktion als Regionalrat der Stadt Krefeld Mitglieder des Bürgervereins Grönland und des Vereins Mallewupp ins Rathaus eingeladen. Manfred Läckes (CDU und ebenfalls Regionalrat) war am Donnerstag zu Gast bei Mallewupp.