Langzeitarbeitslose in Lohn und Brot bringen : Millionenprogramme für den Arbeitsmarkt

Krefeld Arbeitslosigkeit bedeutet eine große Belastung für die Volkswirtschaft. Krefeld und den Betroffenen gehen Kaufkraft und Lebensqualität verloren. Um Armut zu erkennen, müsse man nur mit offenen Augen durch die Innenstadt gehen, sagte Klaus Curth vom DGB am Dienstag. Millionenschwere Programme sollen helfen.

Jeder Arbeitslose, der in die Lage versetzt wird, für seinen Lebensunterhalt alleine zu sorgen, ist ein Gewinn für die Volkswirtschaft. Das ist die eine Seite – die nüchterne, gefühlskalte, ökonomische. Es gibt auch eine andere Sicht auf die Dinge. „Bei denen, die es nach Jahren der Langzeitarbeitslosigkeit schaffen, ohne Hilfe auszukommen, macht sich ein unheimlicher Stolz bemerkbar“, sagte Bettina Rademacher-Bensing, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld, am Dienstag bei der Vorstellung der Jahresbilanz.

„Die Entwicklung des Arbeitsmarktes in 2019 zeigt sich heterogen. Insgesamt konnte die Arbeitslosigkeit weiter verringert werden. Jedoch stellt sich die Entwicklung im Kreis Viersen dabei weiterhin positiver als in der Stadt Krefeld dar, hier ist die Arbeitslosigkeit mit 9,8 Prozent weiter hoch“, erläutert Bettina Rademacher-Bensing. „Im Dezember ist die Arbeitslosigkeit gegenüber November zwar leicht gestiegen (+27 Personen) und weist nun insgesamt 20.140 Personen aus. Dies sind 2,3 Prozent (466 Personen) weniger als im Dezember 2018. Auch im Jahresdurchschnitt lag die Zahl der Arbeitslosen mit 20.850 unter dem Vorjahr mit 21.809. Was mich freut: Die Beschäftigung im Agenturbezirk liegt auf Rekordniveau. Hier sind 188.465 Menschen in Lohn und Brot, eine Steigerung von 4.612 Personen gegenüber 2018“

Nach dem Teilhabechancengesetz wurde die Wiedereingliederung von 278 Personen (150 in Krefeld und 128 im Kreis Viersen) in die Wege geleitet. Sie fanden eine Beschäftigung in der freien Wirtschaft (38 Prozent), bei der öffentlichen Hand (18 Prozent) und bei gemeinnützigen Trägern (44 Prozent). Die Arbeitgeber werden in den ersten beiden Jahren durch die 100-prozentige Übernahme der Lohnkosten unterstützt. Außerdem werden die Teilnehmer für die Höchstdauer von fünf Jahren von so genannten Coaches der Arbeitsagentur und von externen Trägern begleitet.