Firmenneugründung in Krefeld : Krefelderinnen handeln handgefertigte Luxuskeramik aus der Türkei

Krefeld Art d’Istan heißt das Unternehmen der beiden Krefelderinnen Halide Hübbers und Ümmühan Katlualp. Sie vertreiben handgefertigte Schalen und Vasen.

Ein neu gegründetes Krefelder Unternehmen wurde kurz vor Weihnachten offiziell eröffnet. Unter dem Namen „Art d’Istan“ vertreiben die beiden Gründerinnen Halide Hübbers und Ümmühan Katlualp handgemachte und -bemalte Schalen, Vasen und andere Dekoartikel. Dabei wird es aber zumindest vorläufig kein Ladenlokal geben, sondern der Vertrieb läuft online. „Wir sind beide noch in anderen Unternehmen engagiert und haben gar nicht die Zeit, uns den ganzen Tag in einem Laden hinzustellen. Darum haben wir uns für den Weg über einen Onlineversand entschieden“, sagt Hübbers.

Das Unternehmen gründeten sie, weil sie selbst nach Artikeln dieser Art gesucht hatten. „Meine Geschäftspartnerin hat einige Zeit in der Türkei gelebt und dort in höheren Kreisen verkehrt. Als sie nach Deutschland zog, tat sie sich sehr schwer, ihr Haus adäquat und in etwas orientalischem Design einzurichten. Es gab hier einfach nicht die Art Luxusartikel, die sie sich vorgestellt hatte. Darum haben wir uns entschieden, dieses Problem anzugehen und haben ein Unternehmen gegründet, in dem wir diese Produkte importieren und vertreiben“, erzählt die Firmengründerin.