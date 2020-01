Nach Brand im Krefelder Zoo : Überlebenden Schimpansen geht es gesundheitlich gut

Krefeld Sechs Tage nach dem Brand im Affenhaus geht es den beiden Schimpansen Bally und Limbo „gesundheitlich gut“. Sie hätten Verbrennungen, aber das Haarkleid sei vollständig erhalten.

Das teilt der Krefelder Zoo mit. Die beiden westafrikanischen Schimpansen Bally (46) und Limbo (27) sind die einzigen Tiere, die den Brand im Affenhaus in der Silvesternacht überlebt haben. „Sie haben Verbrennungen an Händen, Füßen und im Gesicht, aber das Haarkleid ist vollständig erhalten“, berichtet der Zoo. „Beide essen und trinken gut.“ Noch sind die beiden zusammen in den Krankenräumen, werden aber in den nächsten Tagen den dritten Abschnitt der Gorilla Garten-Innenanlage beziehen.