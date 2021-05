Bericht der Arbeitsagentur : 3484 Menschen im Ostkreis im April ohne Arbeit

Kempen/Grefrath/Willich/Tönisvorst Im Kreis Viersen sind derzeit 9925 Menschen arbeitslos, 417 mehr als im Vormonat. Das geht aus dem Arbeitsmarktbericht für April hervor, den die Agentur für Arbeit, zuständig für Krefeld und den Kreis Viersen, veröffentlicht hat.

In Willich sind 1384 Menschen ohne Arbeit, in Tönisvorst 808, in Kempen 934 und in Grefrath 358. Im gesamten Kreis Viersen lag die Arbeitslosenquote im April bei 6,1 Prozent (März: 6,2 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Arbeitslosenquote im Kreis Viersen gestiegen: Im April 2020 lag sie bei 5,8 Prozent.