Mehr Ausbildungsplätze schaffen : Gemeinsame Krefelder Aktion gegen den Fachkräftemangel

Krefeld Die Unternehmerschaft Niederrhein, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Agentur für Arbeit setzen sich für mehr Ausbildungsplätze ein.

In der Krise halten die Unternehmerschaft Niederrhein, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Agentur für Arbeit zusammen und starten eine gemeinsame Aktion für mehr Ausbildung und gegen den Fachkräftemangel. „Ausbildung ist für die Wirtschaft in der Region enorm wichtig“, betont die Hauptgeschäftsführerin der Unternehmerschaft Niederrhein, Kirsten Wittke-Lemm.

Die Unternehmerschaft Niederrhein vertritt rund 800 Unternehmen mit etwa 90.000 Beschäftigten. Verbandsgebiet ist der linke Niederrhein. Jetzt gelte es, den guten Schwung durch weitere gemeinsame Kraftanstrengungen aller Partner am Ausbildungsmarkt mitzunehmen.

„Der Ausbildungsmarkt nimmt aktuell verstärkt Fahrt auf“, freut sich Bettina Rademacher-Bensing, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld. „Bei der Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen bewegen wir uns auf Vorjahresniveau. Hier gibt es noch viele Möglichkeiten für die Schüler.“ Wichtig sei, dass die jungen Menschen trotz der aktuellen Bedingungen individuell unterstützt und begleitet werden können, findet der Krefelder DGB-Vorsitzende Philipp Einfalt. „Wir sind jetzt im Lockdown - in einer Phase, in der eigentlich Berufsorientierung stattfindet, in der Ausbildungsmessen und Betriebspraktika stattfinden und Jugendliche und Ausbildungsbetriebe zusammenkommen sollten.“ Stattdessen müsse beispielsweise die DGB Summer School Krefeld, die sich speziell um Schüler mit eher schwieriger Ausgansposition bemüht, ein zweites Mal ausfallen.