Nächste Runde in Oppumer Posse : Werbetafel: Stadt klagt gegen sich selbst

Die umstrittene Werbetafel steht an der Autobahnabfahrt Oppum an der Untergath. Die Kreuzung ist ein Unfallschwerpunkt in Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas/Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In Sachen der umstrittenen Werbetafel in Oppum geht der Gerichtsstreit weiter: Nun klagt der Betreiber Ströer/DSM gegen die Stadt. Weil die Stadt 49 Prozent der Anteile an DSM hält, klagt sie nun gleichsam gegen sich selbst.

Die Posse um die digitale Werbetafel in Oppum geht in die nächste Runde: Das Betreiber-Unternehmen Ströer/DSM hat jetzt vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf Klage gegen die Ordnungsverfügung der Stadt Krefeld erhoben, nach der die Tafel vom Standort Untergath/Hauptstraße bis zum 3. Januar hätte abgebaut werden müssen.

Pikant ist, dass die Stadt Krefeld nun gleichsam gegen sich selber klagt: Denn DSM ist Teil der Ströer-Gruppe und für die Vermarktung der Werbeflächen in Krefeld zuständig. Die Stadt Krefeld wiederum ist mit 49 Prozent als Minderheitsgesellschafter an DSM beteiligt. Der Aufsichtsratsvorsitzende von DSM ist Oberbürgermeister Frank Meyer, der im Klageverfahren nun auf beiden Seiten vertreten ist: Als Aufsichtsratsvorsitzender des Klägers DSM und als Verwaltungschef der Stadt Krefeld auf der Seite der Verklagten: Krefeld gegen Krefeld, Meyer gegen Meyer.

Info Werbetafel in Oppum steht seit 2017 Mai 17: Stadt erteilt Baugenehmigung, Nov. 17: Tafel in Betrieb, Dez. 18: Bezirksregierung erteilt Weisung zum Abbau, Dez. 18: Stadt klagt gegen Bezirksregierung, Sept. 19: Verwaltungsgericht weist Klage ab, Stadt nimmt Baugenehmigung zurück, Dez. 19: Ströer/DSM klagt gegen Stadt

Das anhängige Gerichtsverfahren bedeutet, dass die Tafel, die im November 2017 aufgebaut wurde, vorerst stehen bleibt, denn die Klage hat erneut eine aufschiebende Wirkung. Wie eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, ist davon auszugehen, dass das Verfahren mindestens ein Jahr dauern wird.

Hintergrund: Wie mehrfach berichtet, hatte die Stadt hatte dem Unternehmen Ströer/DSM im Mai 2017 eine Baugenehmigung zur Errichtung der Tafel erteilt. Diese war jedoch formell und materiell rechtswidrig, weil der Werbetafel-Standort Untergath/Hauptstraße sich innerhalb der 40 Meter-Anbau- und Werbeverbotszone der A57 befindet. Im Dezember 2018 hatte die Bezirksregierung Düsseldorf der Stadt Krefeld die Weisung erteilt, die Baugenehmigung zurückzunehmen. Gegen diese Weisung hatte die Stadt beim Verwaltungsgericht Düsseldorf im selben Monat Klage erhoben. Krefelds Klage wurde jedoch abgewiesen: Am 19. September 2019 erging das Urteil des Verwaltungsgerichts, wonach die untere Bauaufsicht der Stadt Krefeld nunmehr Folge zu leisten und die Baugenehmigung zurückzunehmen hatte. Der Bauherr DSM Krefeld Außenwerbung wurde daraufhin von der Stadt Krefeld aufgefordert, die Werbeanlage bis zum 3. Januar 2019 zurückzubauen. Dagegen hat Ströer/DSM jetzt innerhalb der Frist Rechtsmittel eingelegt und klagt nun seinerseits gegen die Stadt. Ob und in welcher Höhe Ströer/DSM Schadenersatzforderungen gegen die Stadt geltend machen will, sei bislang nicht absehbar, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Es sei das laufende Klageverfahren abzuwarten, heißt es weiter.

Die Stadt Krefeld teilte außerdem mit, dass in Sachen Rechtsstreitigkeiten um die Werbetafel bislang Gerichtskosten in Höhe von rund 1000 Euro angefallen seien. Anwaltskosten habe es bislang keine gegeben. „Wer die Kosten des nun anstehenden Verfahrens zu tragen hat, ist abhängig vom Ausgang des Verfahrens“, schreibt die Stadt.