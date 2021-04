Arbeitsmarkt Krefeld : Krefelds Arbeitslosenquote ist fast doppelt so hoch wie im Bund

Krefeld Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Krefelder hat sich leicht verringert. Die Arbeitslosenquote liegt statt bei 11,6 nun bei 11,4 Prozent. Bundesweit beträgt sie aktuell 6,0 Prozent.

Auch der Arbeitsmarkt in der Stadt Krefeld profitiert von einer leichten Frühjahrsbelebung. Gleichwohl bleibt die Arbeitslosenquote in der Seidenstadt mit aktuell 11,4 Prozent hoch, das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als im Vormonat, aber 0,5 Prozentpunkte mehr als im April 2020. Zum Vergleich: Bundesweit liegt die April-Arbeitslosenquote bei 6,0 Prozent. „Im April hat sich der Arbeitsmarkt erneut leicht positiv entwickelt“, sagte Bettina Rademacher-Bensing, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen, am Donnerstag zu den aktuellen Zahlen auf dem Arbeitsmarkt, welche 23.911 arbeitslose Personen im Agenturbezirk (Stadt Krefeld und Kreis Viersen) ausweisen, ein Rückgang von 338 im Vergleich zum Vormonat. „Vor allem die Personengruppe der jungen Arbeitslosen profitierte vom Abbau der Arbeitslosigkeit im Vormonatsvergleich. Bei den Langzeitarbeitslosen ist der Bestand erneut gestiegen. Diese Gruppe spürt die Auswirkungen der Pandemie am stärksten“, erläuterte sie.