Konzerte in Krefeld : Kraftwerk-Mitglied kommt in den Jazzkeller

Krefeld Der Musiker Falk Grieffenhagen spielt bei der Jazzattack am Donnerstag Saxofon.

Mit musikalischen Hochkarätern hat der Jazzklub im vergangenen Jahr sein 40-jähriges Bestehen veredelt. Bei der ersten „Jazzattack“ des Jahres knüpft der Klub in puncto Prominenz nahtlos an sein Jubiläum an: Falk Grieffenhagen ist mit Tenorsaxofon und Bassklarinette zu Gast am Donnerstag, 9. Januar, ab 20.30 Uhr im Jazzkeller, Lohstraße 92.