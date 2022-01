Kultur in Erkelenz : Sascha Dücker erklärt dem Publikum die Musik

Erkelenz Unter dem Titel „Housemusik-Abend“ will der Erkelenzer Kulturmanager Sascha Dücker eine Mischung aus Gesang und Kabarett liefern und vor allem viel über Musik erzählen.

(RP) Bis auf einen Auftritt von Eric Devries und der Song & Dance Band aus den Niederlanden, der am Freitagabend mit begrenzter Zuschauerzahl in der Leonhardskapelle stattfindet, ist es um die Erkelenzer Konzertszene momentan corona-bedingt extrem ruhig. Das wird sich auch in den kommenden Wochen kaum ändern. Ende März ist dann allerdings wieder Musik geplant. Kulturmanager Sascha Dücker höchstpersönlich lädt für Donnerstag, 24. März, ab 20 Uhr in die Leonhardskapelle ein.