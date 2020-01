Kunstmuseen Krefeld : Fotografien aus Israel für Haus Esters

Eine Fotografie (Ausschnitt) von Sharon Ya‘ari, die in Israel entstanden ist und jüngst in Wien zu sehen war. Foto: Martin Janda Galerie /Kunstmuseen Krefeld/Martin Janda Galerie

Krefeld Sharon Ya’ari zählt zu den wichtigsten zeitgenössischen Fotografen in seiner Heimat Israel. Er stellt weltweit aus. Die Kunstmuseen widmen ihm ab März die erste Einzelausstellung in Deutschland.

Von Petra Diederichs

Wer in den Häusern Esters oder Lange ausstellt, der setzt sich immer auch mit der Architektur auseinander. Die von Mies van der Rohe geplanten Stadtvillen sind Inspiration und Herausforderung für Künstler. Man darf deshalb gespannt sein, was sich ab März an der Wilhelmshofallee tut: Für die erste neue Ausstellung nach dem Bauhaus-Jubiläumsjahr haben die Kunstmuseen den israelischen Fotografen Sharon Ya’ari eingeladen. Vom 8. März bis zum 30. August zeigt er seine Arbeiten unter dem Titel „The Romantic Trail and the Concrete House“ (= Der romantische Weg und das konkrete Haus).

Es ist die erste Einzelausstellung des Künstlers in Deutschland. In seiner Heimat ist der 54-Jährige mit Preisen hoch dekoriert. Seine Fotografien finden sich in den Sammlungen namhafter Museen – unter andrem im Israel Museum, im Tel Aviv Museum of Art, im Jewish Museum und in der Harvard University.

Info Die Museumsvillen Haus Esters und Haus Lange Bis zum 26. Januar ist in den Museen Haus Esters und Haus Lange der dritte Teil der Ausstellungsreihe „Anders wohnen“ zu sehen. Er trägt dn Tital „Dystopien“. Die Villen sind an der Wilhelmhofallee 91-97. Öffnungzeiten: dienstags bis sonntags, 11 bis 17 Uhr; außerhalb der Sonder-Ausstellungen sind die Häuser geschlossen.

Sharon Ya’aris Bilder entstehen ausschließlich in Israel. Es sind oft unscheinbare Schauplätze, die sich das Auge erst erobern muss, um ihre Tiefe auszuloten. Dabei haben sie keinen spezifisch israelischen Kontext. Es wird spannend, wie sie mit der Atmosphäre und Ideengeschichte des Ortes in Krefeld korrespondieren. Die zwischen 1927 und 1930 im Bauhaus-Stil errichteten Villen gelten als Ikonen des Neuen Bauens in Deutschland, Repräsentanten der europäischen Moderne.

„Ausgangspunkt von Ya’aris fotografischer Spurensuche ist das Erbe der modernistischen Formensprache in Israel, die damit verknüpfte gesellschaftliche Vision und ihre Konfrontation mit einer konfliktreichen Alltagsrealität. Dabei geht es ihm weniger um die Perspektive der Architekturfotografie, sondern um Beobachtungen des Beiläufigen, um die Relikte des täglichen Lebens, die Verfall und Vergänglichkeit unterworfen sind“, heißt es in der Ankündigung der Kunstmuseen. Ya’ari habe die Ausstellung als Ganzes für Haus Esters entwickelt, „indem er durch die unterschiedlich gewählten Techniken und Größen seiner Fotografien einen Dialog mit der Architektur schafft. Die Ausstellung stellt dem ikonischen, zeitentrückten Raum der Villa die zeitgenössische Perspektive einer fragilen Realität gegenüber“.

Sharon Ya‘ari ist 1966 in Cholon geboren, einer der größten Städte Israels und mit der zweitgrößten Industriezone. Er lebt und arbeitet in Tel Aviv und lehrt an der Bezalel Academy for Art and Design in Jerusalem. „Er zählt zu den renommiertesten israelischen Künstlern seiner Generation. Seine Arbeit zeichnet sich durch eine ebenso präzise wie vielseitige Nutzung des fotografischen Mediums aus, das er als Mittel der kulturellen und politischen Recherche versteht“, berichtet ein Museumssprecher.

Ya’ari hatte zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen weltweit, darunter im Tel Aviv Museum of Art, im National Gallery Museum im litauischen Vilnius, im Schweizer Kunsthaus Baselland, Basel (CH), Drexler University Art Gallery, Philadelphia (USA), National Gallery of Modern Art, New Delhi (Indien).