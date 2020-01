Live-Musik vom Jazz-Baltica-Festival : Kunst von Uwe Esser für 20 Plattencover

Krefeld Der Krefelder Künstler wählt 20 seiner Gemälde für die Box mit Jazz des Bunky-Green-Quartetts aus. Jede Langspielplatte ist ein Unikat.

Musik und Malerei haben eines gemein, sie sind das Ergebnis kreativer Prozesse und handwerklichen Könnens. Und sie passen gut zueinander. Das finden auch Rainer Haarmann und der Krefelder Uwe Esser. Die beiden kennen sich aus Berliner Zeiten und starten mit einem gemeinsamen Projekt ins neue Jahr. Haarmann bringt in einer stark limitierten Auflage von nur 20 Stück die Musik des Bunky Green Quartetts von dessen Live-Auftritt bei der Jazz-Baltica im Jahr 2009 als Vinyl-Langspielplatte in einer Box auf den Markt. Das Besondere dabei, der Krefelder Künstler Uwe Esser hat für jedes Exemplar ein eigenes Cover gestaltet und der Box als 31,5 x 31,5 Zentimeter großen Druck zum Rahmen beigelegt.

Esser schätzt den „alten Berliner Haudegen“ Haarmann über alle Maßen. Der langjährige künstlerische und organisatorische Leiter des Jazz-Baltica-Festivals in Schleswig Holstein habe die allerbesten Beziehungen zu tollen Instrumentalisten und Ensembles. Er habe gleichermaßen Zugang zu den angesagten Jazz-Clubs etwa in New York wie backstage hinter die Bühnen europäischer Konzerthallen.

Das Bunky Green Quartett, das 2009 beim Jazz-Baltica-Festival gespielt hat, trat in der Besetzung Carsten Daerr (Piano), Eva Kruse (Bass), Nasheet Waits (Drums) und Bunky Green (Alt-Saxofon) auf. Zu hören sind die Stücke „Let’s Talk About It“, „The Journey“ und „Little Girl I’ll Miss You“.

Jazz-Baltica ist ein Jazz-Festival in Schleswig-Holstein, das seit 1991 stattfindet. Es wurde mit dem Ziel gegründet, die kulturelle Zusammenarbeit der Ostsee-Anrainerstaaten zu fördern, indem Musiker und insbesondere junge Talente in wechselnden Besetzungen zusammenkommen. Bis 2011 war der zentrale Veranstaltungsort Gut Salzau im Kreis Plön.

Ralf Köpke will Bürgermeister in Neukirchen werden

Ehemaliger DGB-Chef : Ralf Köpke will Bürgermeister in Neukirchen werden

„Die Arbeiten von Uwe Esser sind von einer üppigen Farbigkeit...Sie üben auf den Betrachter eine faszinierende Anziehungskraft aus.... Dies jedoch ist nur ein erster Eindruck. Schnell findet das Auge Formen, an denen es sich festmachen kann... Erinnerungen an Bekanntes werden wach. Gegenstände und Figuren erscheinen – und verschwinden wieder... Gerade diese Irritationen laden zu einem erneuten Sehen ein, ermuntern, bei den Bildern zu bleiben und der Neugier nachzugeben, dahinter sehen zu wollen“, beschreibt der Herausgeber der Edition die Arbeiten des Krefelders.

Saxofonist Bunky Green hat schon in den 1960er-Jahren mit US-Größen wie den Kontrabassisten Charlie Mingus gearbeitet. Er genießt in Kollegenkreisen einen legendären Ruf. Das Downbeat Magazin wählte ihn vor einigen Jahren in die „Jazz Education Hall of Fame“. Down Beat ist ein US-amerikanisches Jazz-Magazin mit der weltweit höchsten Auflage und die erste Zeitschrift dieses Musik-Genres überhaupt. Es wurde zum ersten Mal im Juli 1934 in Chicago veröffentlicht Bunky Greens letzte Platte spielte er mit Größen wie Jason Moran, Rudresh Mahanthappa und Jack DeJohnette ein.