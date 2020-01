Krefelderin schreibt Kinderbuch : Die 79 Matratzen – Yoga-Buch für Kinder

Krefeld Die Krefelderin Silja Steffestun-Gottschalk ist Yoga-Lehrerin. Nun brachte sie ein Kinderbuch heraus, mit dem sie Kindern die Übungen näher bringen soll. Anfang Dezember kam dieses auf den Markt.

Silja Steffestin-Gottschalk weist ihre beiden Schülerinnen - eine davon ihre Tochter - an. „Den Arm gerade halten. Tief atmen. Die Handfläche nach unten.“ Die beiden Mädchen folgen den Anweisungen. Sanft gibt die Yoga-Lehrerin Hilfestellung mit den Händen. Die beiden Zehnjährigen versinken ein Stück weit in den meditativen Zustand.

Autorin Silja Steffestun-Gottschalk und Illustratorin Petra Krieger sind auch in der lokalen Musikszene bekannt. Sie sind als Sängerinnen seit Jahren in verschiedenen Bands aktiv.

Das Buch „Die 79 Matratzen“ ist auch für kleinere Kinder geeignet. Die Texte sind kurz, die Sprache einfach gehalten. Erschienen ist das Buch bei Books on Demand. Es ist in allen Krefelder Buchhandlungen erhältlich.

„Schon seit vielen Jahren biete ich die Kurse für Kinder aus dem Freundeskreis an. Es ist mir ein inneres Anliegen. Ich habe festgestellt, dass in der Meditation viel von einem abfällt. Das führt meiner Erfahrung nach meist dazu, dass weithin als negativ wahrgenommene Eigenschaften wie Gier, Neid und Missgunst oder Zorn abgeschwächt werden. Menschen werden ausgeglichener. Kindern das beizubringen ist mir wichtig“, sagt die Wahlkrefelderin.

Yoga sei dabei viel mehr, als ein Fitnessprogramm. „Natürlich führen die Übungen auch zu einer Stärkung der Muskulatur und sind gut für Durchblutung, Rücken und so weiter. Aber oft wird es falsch verstanden. Eigentlich geht es um den meditativen Teil. Die körperlichen Übungen sind nur ein Weg dahin“, erklärt sie. Sie lernte es einst von mehreren großen Yogi in Indien. „2004 war ich dort. In Kerala in Südindien. Vier Uhr aufstehen, Training und Meditation bis tief in die Nacht. Es war die härteste Zeit meines Lebens“, sagt die junge Frau, die auch als Sängerin der Band SMOT lokale Bekanntheit erreichte, lachend. Dabei sei die Zeit aber auch enorm bereichernd gewesen.