25. Hildener Jazztage : Liebevoller Blick auf die italienische „Canzone“

Hilden Die 25. Hildener Jazztage müssen in diesem Jahr auf US-amerikanische Künstler verzichten. Sie würdigen aber den großen Saxofonisten Charlie Parker.

Den Anfang machen am 17. August der Schauspieler August Zirner und das Spardosen-Terzett mit ihrem Programm „Diagnose: Jazz – Eine Geschichte des Jazz in Wort und Musik“, gefolgt von Konzerten mit Accordion Affairs, dem Shinkarenko Jazz Quartet aus Litauen, dem Martin Sasse/Gerd Dudek Quartett, der in Belgien lebenden, südafrikanischen Sängerin Tutu Puoane, dem Quartett Rückert/Tidemann/Plate/Netta und The Kuti Mangoes aus Dänemark an den nächsten Tagen.