Ausstellung im Theater Krefeld : Beethoven als Ballett und Kunstausstellung im Theater

Der große Komponist im Riesenformat: Beethoven gemalt von Mauga Foto: MHH

Krefeld Die Krefelder Künstlerin Mauga hat den Maestro auf großformatige Leinwand gebracht, sein Genie, seine Wildheit und seine Tragik eingefangen. Aber auch das Ballett von Robert North hat sie für ihren Zyklus inspiriert.

(ped) Ludwig van Beethoven inspiriert nicht nur Musiker. Auch die Künstlerin Mauga hat sich der „Herausforderung gestellt, den Menschen und Künstler Beethoven genauer zu studieren, um Motive für eine malerische Beschäftigung aufzuspüren“, sagt sie. Sie hat sich in Biografien vertieft, sich mit seiner Musik intensiv beschäftigt und sich inspirieren lassen vom Ballettabend ‚Beethoven!‘, den Robert North für das Theater entwickelt hat.

Sie hat gezeichnet und skizziirt und anschließend im Atelier großformatige Gemälde geschaffen, die sich an Szenen aus diesem Ballett orientieren. „Sie stellen den Versuch dar, Ludwig van Beethoven in all seiner verletzlichen, teils auch widersprüchlichen Genialität emotional greifbar zu machen“, sagt die Künstlerin.

Jetzt, zwei Jahre nach dem 250. Geburtstag des Musikers, der wegen Corona kaum gefeiert wurde, findet zusammen, was zusammen gehört. Das Theater nimmt den Ballettabend wieder ins Programm. Ab Samstag, 19. März, präsentiert Mauga ihre Beethoven-Werke in einer kleinen, feinen Ausstellung im Foyer des Theaters, die immer zu den Vorstellungen für Besucher geöffnet ist. Der Eintritt ist kostenlos.

Die Malerin Mauga Houba-Hausherr ist in Katiwice (Polen) geboren. Sie lebt seit Anfang der 1980er Jahre am Niederrhein und hat an der hiesigen Hochschule studiert. Stilistisch fühlt sie sich verbunden mit der konturenhaften Farbmächtigkeit des Expressionismus. Am liebsten malt sie vor Ort, mitten im Geschehen, auf der Straße, in der Natur oder auch im Theater.