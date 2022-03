Kultur in Düsseldorf : Schwindel über das Älterwerden

Düsseldorf Im Theater an der Kö feiert am Freitag das Stück „Weiße Turnschuhe“ Premiere. Die Regie vertraute René Heinersdorff seinem Schwager Urs Schleiff an.

Der Titel des Stücks lässt aufhorchen: „Weiße Turnschuhe“. Was mag sich hinter dieser Komödie verbergen, die am Freitag im „Theater an der Kö“ Premiere hat? Held der Geschichte ist ein älterer Herr, fit und kerngesund. Die Treppe in die 5. Etage nimmt er mühelos; mit seinem Leben ist er vollkommen zufrieden. Und doch wird er von seinem Sohn dazu gedrängt, sich gebrechlich und krank zu stellen. Ein Akt in höchster Not. Er hat das Familienunternehmen in die Pleite geritten und braucht Geld. Deshalb hat er Pflegestufe 4 für den Vater beantragt. Und der soll nun bei diesem Schwindel mitspielen. Das wird nicht glatt über die Bühne gehen, so viel ist sonnenklar. Aber ein großer Spaß verspricht es zu werden, zumal die Hauptrolle mit Claus Wilcke besetzt ist, dem Grandseigneur von Theater, Film und Fernsehen. Lange her, aber unvergessen: Der Schauspieler kam als „Percy Stuart“ in 52 Folgen der ZDF-Abenteuerserie bis 1972 zu bundesweiter Popularität.