Kultur 2023 in Krefeld Burg Linn - Von den Gletschern bis zur Fantasy

Vom 15. Juni bis 13. August heißt es „Limes - Fotografien von Volker Döhne“. Unter diesem Arbeitstitel zeigt der Krefelder Becher-Schüler seine Bilder. Anschließend kommt „Krefeld grenzenlos“. Die mobile Wanderausstellung, die an verschiedenen Standorten in Krefeld zu sehen sein wird, beleuchtet die vergangenen 650 Jahre Stadtgeschichte. Gezeigt wird die Entwicklung von einem mittelalterlichen Dorf zur heutigen Großstadt. Anhand von verschiedensten Medien wird dargestellt, welche Hürden sich einer wachsenden Stadt stellen und wie diese überwunden werden. Die Ausstellung beleuchtet das räumliche Wachstum der Stadt ebenso wie die Frage, was überhaupt eine Stadt ausmacht. Da Krefeld stets von seinen Einwohnern geprägt wurde, wird gemeinsam mit Schülern, Vertretern der Stadtgesellschaft und anderen Partner wie dem Heimatverein Hüls, dem Uerdinger Heimatbund, dem Verein für Heimatkunde und Bürgervereinen ein Ausblick auf eine mögliche Zukunftsvision der Stadt geschaffen.